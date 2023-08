Val Marchiori faz ataques gordofóbicos contra Jojo Todynho: “Imagina a Jojo por cima? Coitado!”

A socialite falou sobre o peso e sobre o formato do corpo da funkeira, chegando a compará-la com uma laranja.

Gente, que absurdo! Recentemente viralizou na web um vídeo em que mostra uma parte da participação da empresária e socialite Val Marchiori em um podcast, onde ela detona a aparência da apresentadora e funkeira Jojo Todynho.

No trecho, Marchiori supôs como seria as relações sexuais da cantora com o seu ex-marido, o ex-militar Lucas Souza, debochando do seu peso e do formato do seu corpo, chegando a compara-lá com uma laranja.

“Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido? Meu Deus! Coitado! É a mesma coisa que espremer uma laranja assim [gesticulou com as mãos]. Imagina a Jojo por cima? Não vai”, falou

Em seguida, a socialite fala sobre a cirurgia bariátrica que a funkeira realizou recentemente, de uma forma extremamente gordofóbica. “Ela tinha que fazer mesmo. Tava muito pesada… [ por questão] de saúde, de tudo né? Sexualmente… Como é que faz?”

🚨VEJA: Val Marchiori causa polêmica ao falar sobre corpo de Jojo Todynho: “Imagina ela por cima do marido? É a mesma coisa que espremer uma laranja”. pic.twitter.com/eklpyRAsHN — CHOQUEI (@choquei) August 30, 2023