Festival de Brasília seleciona filmes para sua 55ª edição até 6 de outubro

Brasília seleciona cinco longas e dez curtas para a Mostra Competitiva Nacional, com cachês de seleção de R$ 30.000,00 para longas e R$ 10.000,00 para curtas

Estão abertas de 16 de setembro a 06 de outubro de 2022 as inscrições para a 55ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a grande festa do cinema brasileiro. Depois do vasto aprendizado acumulado em duas edições realizadas em formato virtual, com exibições para todo o país na web e TV, é chegada a hora de retomar as atividades do festival em sua casa de nascimento: o Cine Brasília. Eis que a 55ª edição do Festival de Brasília acontece entre 14 e 20 de novembro em formato híbrido, com sessões das Mostras Competitivas Nacionais e Mostra Brasília exibidas presencialmente no Cine, e atividades formativas e demais exibições apresentadas em ambiente virtual.

Em edição motivada pela retomada das atividades do cinema brasileiro no pós-pandemia, Brasília seleciona cinco longas e dez curtas para compor suas Mostras Competitivas, e outros quatro longas e oito curtas para a Mostra Brasília. Trabalhando desde a 50ª edição com cachês de seleção, os filmes elencados para a edição recebem cachês de R$ 30 mil (longas) e R$ 10 mil (curtas) na Mostra Competitiva Nacional, e R$ 8 mil (longas) e R$ 2,5 mil (curtas) na Mostra Brasília. Só há um tipo de inscrição e, por isso, todos os filmes do DF inscritos concorrem a vagas nas duas mostras.

Por curtas, o festival toma filmes de até 30 minutos; e para longas, a métrica da seleção é de obras de mais de 60 minutos. A seleção dá preferência a obras inéditas e reserva o direito de exibir os filmes no Cine Brasília e em plataformas audiovisuais/canais. Durante as exibições, o público vota no filme favorito e ajuda a premiar as obras com alguns dos mais de 40 Troféus Candango distribuídos na noite de premiação.

Ao todo, três comissões formadas por grandes nomes do audiovisual brasileiro – a serem divulgados após resultados – selecionam os filmes, sendo cinco profissionais para longas, cinco para curtas e três para a Mostra Brasília. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro 2022 é realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e a OSC Amigos do Futuro.

Confira o regulamento de seleção de filmes para a edição e inscreva-se já no link: http://www.festcinebrasilia.com.br/

Serviço – Edital de seleção de filmes para a 55ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

Período de inscrições: 16 de setembro a 06 de outubro de 2022

Link do edital e do formulário: http://www.festcinebrasilia.com.br/