Emmy é postergado para janeiro devido à paralisação de roteiristas e atores em Hollywood

A aguardada celebração da excelência na televisão, o Emmy Awards, teve sua data adiada para 15 de janeiro de 2024, quatro meses após a data originalmente prevista, conforme anunciado pelo canal americano Fox e pela Television Academy. Esse adiamento se deve à greve de atores e roteiristas em Hollywood, que tem impactado significativamente a produção audiovisual.

A decisão de mudar a data surgiu como resultado de negociações entre os principais estúdios de televisão, quando ficou claro que a greve prolongada persistiria. A escolha de 15 de janeiro também coincide com o feriado de Martin Luther King Jr., o que facilita a programação em um único dia.

Esta mudança coloca o Emmy entre outras premiações de inverno nos Estados Unidos, como o Golden Globe, agendado para 7 de janeiro.

A alteração na data do Emmy também influencia a janela de elegibilidade para a premiação. Agora, os trabalhos considerados vão de 1º de junho de 2022 a 31 de maio de 2023, enquanto outras premiações, como o Critics Choice Awards em 14 de janeiro e o SAG Awards em 24 de fevereiro, levarão em conta o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Esta será a primeira vez desde 2001 que o Emmy terá sua data alterada, o que ocorreu devido aos ataques terroristas de 11 de setembro às Torres Gêmeas, em Nova York.

Quanto às indicações, “Succession” da HBO lidera o campo, com 27 nomeações, incluindo Melhor Drama, Melhor Atriz Principal (Sarah Snook) e um recorde de três indicações para Melhor Ator Principal (Brian Cox, Kieran Culkin e Jeremy Strong).

Por sua vez, “The Last of Us” – a primeira adaptação de videogame a receber grande atenção do Emmy – acumulou 24 indicações, seguido pela segunda temporada de “The White Lotus”, que recebeu 23 indicações.