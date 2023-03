CCBB Educativo promove Cinema Experimental para Bebês

Sessões acontecem aos sábados e domingos de março, com inscrições gratuitas antecipadas

Que criança tem lugar nos espaços culturais do CCBB Brasília, isso todo mundo sabe! Agora é a vez dos pequeninos aproveitarem o cinema de forma a estimular a participação e formação do gosto pelas artes já nos primeiros anos de vida. São sessões do Cinema Experimental para Bebês, voltado para crianças de 0 a 3 anos e seus familiares, que o CCBB Educativo Brasília realizará, durante o mês de março.

Durante a exibição, os bebês são convidados a experimentar o cinema por meio de estímulos lúdicos e sensoriais. Filmes dos anos 30 e 40 são projetados em uma tela branca translúcida e, atravessando essa tela, as imagens são projetadas na parede. Ao mesmo tempo um projetor em movimento expande o filme da tela para o chão e para os pequenos participantes, que interagem com as formas, cores e animações do cinema experimental.

Dialogando com as exposições em cartaz, A Tensão e Playmode, o Programa CCBB Educativo oferece, ainda, diversas atividades gratuitas para todas as idades. O Programa propõe ações com arte e educação de maneira multidisciplinar provocando reflexão, diálogo e troca significativa entre público, artista e sociedade. A programação completa e mais informações podem ser encontradas no telefone (61) 3222-0341 e no https://programaccbbeducativo.com.br/ ou https://ccbb.com.br/brasilia/ccbb-educativo/

Filmes selecionados para o Cinema Experimental para Bebês

An Optical Poem, 1938 – Oskar Fischinger:

Um marco na animação de objetos, Fischinger manipulou centenas de recortes de papel pendurados em fios invisíveis e disparou um quadro por vez em sincronia com a rapsódia de Liszt. A dança das formas assemelha-se a uma viagem por um espaço sideral imaginário. Este é o único filme de Fischinger encomendado e lançado por um grande estúdio americano. – Bruce Posner

A Colour Box, 1935 – Len Lye:

Formas animadas dançam à música cubana. Esta foi uma das primeiras animações a serem pintadas diretamente no filme.

Dots, 1940 – Norman McLaren:

Animação gráfica / sonora. Pontos animados desenhados diretamente em película.

Serviço

Cinema Experimental para Bebês

Sábados e domingos, às 16h

Acesso: Gratuito, mediante retirada de ingresso

Classificação etária: 0 a 3 anos

Capacidade: 10 bebês

Local: Sala do Programa Educativo