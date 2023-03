Mezanino da Torre de TV recebe a exposição “Cores e Valores”

Mostra começa no dia 23 de março, reunindo trabalhos realizados por mais de três anos pelo artista plásitico Douglas Viana

A partir desta quinta-feira (23/03), a galeria de arte do Mezanino BRB, no rooftop da Torre de TV, receberá uma exposição do artista plástico Douglas Viana, intitulada “Cores e Valores”. Sob curadoria de Tainá Martins, a exibição reúne 12 obras originais do pintor mineiro radicado em Brasília, produzidas em um período de mais de três anos. O compilado revela a essência “street pop” do trabalho de Douglas, em especial, o uso de cores e a associação delas a valores pessoais.

A curadora da mostra destaca que, para o artista, cores e valores são indissociáveis. “É possível verificar na sua obra uma paleta de cores fortes, com forte influência do Pop Art, conectando cada pessoa às emoções nostálgicas, bem como a contextualização de cada obra com sua ironia provocativa, marca do artista”, observa Tainá. “Muitas dessas obras foram feitas durante a pandemia que marcou a vida de todos e nos fez refletir sobre nossos verdadeiros valores.”

Durante anos, a arte foi inserida de forma marginalizada na vida de Douglas Viana, que começou a pintar escondido da família sob o receio da desaprovação. Ao criar e customizar móveis, o artista mineiro viu uma forma de expressar sua criatividade, quando passou a criar mobiliários coloridos, estofados em patchwork e projetos comerciais e residenciais inusitados, espaços tidos como “instagramáveis”.

Já com a chegada da pandemia, que o obrigou a parar a produção de mobiliário por conta do lockdown, Douglas investiu em um sonho antigo: o de pintar quadros. Quem passar pela galeria do Mezanino, aberta de terça a domingo, das 12h às 18h, terá a chance de ver de perto o resultado desse verdadeiro mergulho artístico.

“Esse período me permitiu abraçar meu dom e me conectar com a minha criança interior, o ‘Douglitos’, além de trazer a liberdade que eu tanto procurava. Também foi uma fase fundamental para uma conexão mais intensa com o divino, trazendo à tona minha veia sacra, com uma coleção totalmente dedicada à minha fé”, destaca o artista.

Foto: Divulgação

Serviço:

Exposição “Cores e Valores”, de Douglas Viana

Onde: Mezanino BRB, Torre de TV de Brasília, Eixo Monumental

Quando: a partir de quinta-feira, 23 de março, às 18h

Funcionamento da galeria: terça a domingo, de 12h às 18h

Entrada: R$ 10,00

Observação: todas as obras expostas estarão à venda. Para mais informações, entrar em contato pelo telefone (61) 98588-7641

Redes sociais: @meza.nino @ddouglasviana