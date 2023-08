Fuzuê: Luna recebe telefonema misterioso que supostamente é de sua mãe, que está desaparecida

A mocinha da novela ficará desesperada ao escutar a voz de Maria Navalha, ao fundo de muitos ruídos e decidirá seguir esse suposto rastro deixado pela mãe.

Amores, os próximos capítulos da novela das 19h serão de grandes emoções para Luna, isso porque, a mocinha da trama receberá uma ligação misteriosa, de um número desconhecido, que supostamente será de sua mãe que está desaparecida, a Maria Navalha. Ao atender o telefonema, Luna ouvirá diversos ruídos, porém, dentre eles, ouvirá, ao fundo, a voz de sua mãe, o que lhe deixará desesperada.

Desesperada, a moça tentará manter contato com a mãe, pedindo para que ela lhe mande uma mensagem com uma forma de contato com alguma informação que possa ajudá-la a encontrá-la.

Porém, suas tentativas serão em vão,pois,a ligação será interrompida por uma ligação de Miguel, e mesmo tendo recusado o telefonema do noivo, ela não conseguirá retornar a ligação para o número misterioso e nem receberá outra suposta ligação de sua mãe.

Mesmo não tendo descoberto nada, o telefonema mexerá muito com as emoções de Luna, que decidirá tentar seguir esse rastro e pedirá a ajuda da polícia para executar essa missão.