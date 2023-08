Cine Brasília exibe filme sobre Dulcina de Moraes no domingo (27)

Exibição marca uma data sempre lembrada pela classe artística: a morte de Dulcina em 28 de agosto de 1996

Idealizado e dirigido por Glória Teixeira, o filme “Dulcina” será exibido no próximo domingo (27), no Cine Brasília, a partir das 16h40. A entrada é franca. Ao final da sessão, será realizada uma homenagem à Dulcina de Moraes, dama do teatro brasileiro.

A exibição marca uma data sempre lembrada pela classe artística: a morte de Dulcina em 28 de agosto de 1996. Agora, 27 anos depois de sua passagem espiritual, o filme que conta sua trajetória promete unir ex-alunos, artistas e entusiastas do teatro e do cinema na sessão especial no Cine Brasília.

História

Foi numa tarde em 28 de agosto de 1998 que a atriz, professora, diretora e incentivadora das artes cênicas Dulcina de Moraes fez sua partida em Brasília. Importante nome do teatro do Século XX, Dulcina foi grande ativista na luta pela regulamentação da profissão de artista no país e incentivadora de um ensino profissionalizante das Artes. Sua dedicação ao teatro atravessou o tempo. Entre as décadas de 1920 e 1980, a profissional levou aos palcos o melhor da comédia brasileira, deixando sua marca inconfundível. Com a criação da Fundação Brasileira de Teatro e a vinda para a nova capital, a artista do Rio de Janeiro entrou no hall das pioneiras do Distrito Federal.

A poesia que envolve tantas histórias e memórias da atriz foram transformadas em um longa-metragem. Produzido entre os anos de 2017 e 2019, o filme mescla imagens raras de arquivos, depoimentos de artistas e familiares, além de dramatizações. Seis atrizes se revezaram no papel de Dulcina: Françoise Forton; Bidô Galvão, Carmem Moretzsohn, Theresa Amayo, Iara Pietricovsky e a própria Glória Teixeira.

Fernanda Montenegro, Nicette Bruno, Emiliano Queiroz, Theresa Amayo, Françoise Forton, Murilo Rosa, Daisy Lúcidi , Ruth de Souza, Bidô Galvão, Carmem Moretzsohn, Tullio Guimarães, André Amaro, Luciana Martuchelli , Gê Martu, Graça Veloso e Tereza Padilha estão entre os artistas que fizeram parte desse importante projeto. Muitos outros nomes envolvidos com o Teatro e Faculdade Dulcina figuraram em diferentes fases da produção. Nas filmagens no Teatro Dulcina, alunos e ex-alunos participaram de cenas que reproduzem as aulas na faculdade brasiliense.

Serviço

Exibição do filme “Dulcina”, de Glória Teixeira

Domingo, dia 27 de agosto de 2023

Horário: 16h40 (sessão única)

Local: Cine Brasília – 106/107 Sul

Entrada Franca