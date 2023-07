“Barbie” tem participação ‘especial’ assim como Stan Lee na Marvel; entenda

É Barbara Handler, filha de Ruth Handler, a criadora da boneca Barbie no final da década de 1950 e cofundadora da Mattel

“Barbie”, o filme lançado nesta quinta-feira (20), guarda uma participação “especial” semelhante às participações de Stan Lee nos filmes da Marvel, mas muitos espectadores podem não ter percebido.

Quando Barbie sai da Barbielândia e chega ao mundo real, a primeira mulher com quem ela interage é uma senhora sentada ao seu lado em um ponto de ônibus. A cena se torna significativa quando a Barbie, que acaba de descobrir a capacidade de chorar, olha para a senhora de cabelos brancos e diz: “você é linda”. A resposta dela é simples, mas poderosa: “eu sei”.

Essa mulher é Barbara Handler, filha de Ruth Handler, a criadora da boneca Barbie no final da década de 1950 e cofundadora da Mattel. As bonecas Barbie foram inspiradas em Barbara, e até mesmo seus nomes são iguais.

Atualmente com 82 anos, Barbara Handler concedeu uma entrevista à BBC em 1997, na qual mencionou que, quando jovem, não se assemelhava muito à boneca magra e loira de olhos azuis. Ela compartilhou que era estranho quando as pessoas a abordavam para pedir seu autógrafo e comentavam: “Oh, você é a verdadeira Barbie”. Barbara esclareceu que muitas pessoas acreditavam que havia servido como modelo para a criação da boneca, mas ela esclareceu que não era o caso e que a Barbie não foi feita para se parecer com ela.

Essa participação especial de Barbara Handler no filme “Barbie” é uma homenagem tocante à mulher que inspirou a icônica boneca e destaca a conexão especial entre a realidade e a fantasia que a personagem representa.