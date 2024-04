Atriz de Dona Florinda fala sobre fim da exibição de ‘Chaves’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A atriz Florinda Meza, conhecida como Dona Florinda do seriado “Chaves”, publicou no Instagram um desabafo sobre o fim da exibição do programa em 2020.

“No auge da pandemia, o contrato com a Televisa pelos direitos literários para as transmissões da série terminou. Eu, como escritora, deveria ter sido convocada para essa negociação, mas não fui”, ela escreveu.

“Algo explodiu dentro de mim. Foi como se meu Roberto se levantasse da tumba e gritasse ‘você tem que defender meu legado’.”

A atriz alega que foi nomeada representante do marido, morto em 2014, na intenção de proteger seus personagens do mau uso. “O que pior pode ser feito do legado de um gênio do que congelá-lo por quase quatro anos?”, publicou.

O SBT parou de exibir os seriados “Chaves” e “Chapolin” em agosto de 2020 após 36 anos. “A negativa em relação ao acordo com o grupo detentor de direitos intelectuais sobre as histórias chegou a apenas poucos dias do fim do contrato. A emissora continua na torcida para um acordo”, afirmou o SBT em nota veiculada à época.

Florinda Meza e os filhos de Roberto Bolaños teriam entrado em conflito por causa da herança deixada pelo ator. No texto publicado nesta sexta-feira, a atriz afirma que nunca buscou disputar com eles.

“Se eles quiserem podemos resolver isso imediatamente. É urgente que o riso retorne aos lares”, escreveu a atriz.