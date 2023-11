Arquivo Nacional realiza a 9ª edição do Festival Internacional de Cinema de Arquivo

Entre 8 e 18 de novembro haverá exibição de filmes, debates e trocas de experiência sobre preservação, pesquisa e produção audiovisual com documentos de arquivo

O Arquivo Nacional tem um dos maiores acervos do Brasil e preserva documentos públicos e privados que representam a história e cultura do país, como os papéis originais com a assinatura da Lei Áurea e imagens da construção de Brasília. Já o conjunto de imagens em movimento da instituição ocupa 40 mil latas de película cinematográfica e 4 mil fitas videomagnéticas que são utilizadas para pesquisas e produções de filmes e documentários. É nesse cenário que será realizada a 9ª edição do Festival Internacional de Cinema de Arquivo — Arquivo em Cartaz, entre os dias 8 e 18 de novembro. Com o tema “Filmes de Arquivo: memórias de um Brasil plural”, o evento contará com atividades gratuitas presenciais, no Rio de Janeiro e em Brasília, e on-line que vão desde a exibição do filme “Retratos Fantasmas”, representante do Brasil no Oscar, até oficinas, debates e trocas de experiência sobre a importância dos documentos para o audiovisual.

“O Festival Internacional de Cinema de Arquivo leva ao público produções que usaram documentos do Arquivo Nacional e de muitos outros espalhados por todo o país e no exterior, incluindo acervos pessoais. Com a mostra buscamos valorizar a memória do cinema brasileiro e a importância da preservação dos materiais audiovisuais. Os filmes produzidos com esses documjentos são fundamentais para a compreensão das condições políticas, históricas e sociais do passado e do presente, além de pertencerem à identidade do povo”, afirma o cineasta e curador do evento, Uilton Oliveira, que também é servidor do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), órgão gestor do Arquivo Nacional.

A abertura do festival ocorrerá no dia 8/11, às 9h, na sede do Arquivo Nacional, localizado na Praça da República, no Rio de Janeiro. Em seguida, haverá mesa de debate sobre “Política de digitalização: o que, por que e como digitalizar”. Nas noites de 8 a 10/11, os filmes voltarão a ser exibidos nos jardins do prédio histórico do Arquivo na mostra “Cine Pátio”, com produções recentes do cinema brasileiro que utilizaram arquivos pessoais e públicos como fio condutor de suas narrativas.

Exibição em Brasília

Na capital do país, a programação presencial do festival contará com a exibição dos filmes “Não é a primeira vez que lutamos pelo nosso amor”, de Luiz Carlos de Alencar, no dia 9/11, às 14h, que mostra a luta da comunidade LGBTQIA+ por seus direitos; “Rio, Negro”, de Fernando Sousa e Gabriel Barbosa, no dia 10/11, às 10h, e “O caso do homem errado”, de Camila de Moraes, também no dia 10, às 14h. As exibições acontecem na Superintendência do Arquivo Nacional, no Distrito Federal, e na sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Streaming, debates e oficinas

Aqueles que não puderem estar presente no festival terão a oportunidade de acompanhar, a partir do dia 8/11, a exibição de filmes na plataforma de streaming Linke, pela primeira vez, na TV aberta, na programação do Canal GOV, do Canal Educação e da UnBTV. Serão exibidos filmes da Mostra Acervos com conteúdo do Arquivo Nacional e de outras instituições.

Serviço

9ª Festival Internacional de Cinema de Arquivo

Data: 8 a 18/11

Locais: Arquivo Nacional Brasília: Setor de Indústrias Gráficas – SIG Quadra 06 Lote 800

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos: Esplanada dos Ministérios, Bloco K, Brasília/DF

Mais informações: Link