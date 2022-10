Angelina Jolie será a cantora de ópera Maria Callas em filme de Pablo Larraín

Projeto é o terceiro do cineasta chileno a biografar um ícone feminino do século 20, depois de Lady Di e Jackie Kennedy

Angelina Jolie será a próxima atriz a encarar uma biografia do cineasta chileno Pablo Larraín. Depois de transformar Kristen Stewart na princesa Diana, em “Spencer”, e Natalie Portman em Jacqueline Kennedy, em “Jackie”, ele se prepara para dirigir um longa sobre Maria Callas.

Uma das principais vozes da ópera mundial, a soprano greco-americana teve a vida marcada por um sucesso avassalador, mas também por escândalos pessoais e por um romance, coincidentemente, com Aristotle Onassis, que mais tarde se casaria com Jacqueline Kennedy.

Chamado “Maria”, o filme vai narrar “a história tumultuada, bela e trágica da maior cantora de ópera do mundo, revivida e reimaginada durante seus dias finais, na Paris dos anos 1970”, diz a sinopse. Callas morreu aos 53 anos devido a um infarto.

O roteiro do longa foi escrito por Steven Knight, o mesmo autor de “Spencer”, e a produção é novamente do irmão de Pablo Larraín, Juan de Dios Larraín, pelo selo Fabula Pictures, junto às produtoras The Apartment Pictures, Fremantle Company e Komlizen Film.

“Eu levo muito a sério a responsabilidade que tenho com a vida e o legado de Maria. Eu darei tudo o que puder para alcançar esse desafio. Pablo Larraín é um diretor que eu admiro há muito tempo. Poder contar mais da história da Maria com ele, e com um roteiro de Steven Knight, é um sonho”, afirmou Jolie por meio de um comunicado.

O filme ainda não tem previsão de estreia ou outros nomes do elenco anunciados. Em teoria, esta será a última biografia feminina de Larraín, que na chamada trilogia de filmes sobre “mulheres de salto” buscou perfilar grandes ícones do século 20.