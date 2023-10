Alice Wegmann e Christian Malheiros estão no elenco da série sobre Ayrton Senna

lém da ex-global e do intérprete de Nando em “Sintonia”, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca e Pâmela Tomé também fazem parte do time de atores

Folhapress

São Paulo – SP

A série biográfica sobre Ayrton Senna na Netflix ganha mais dois nomes nacionais. Alice Wegmann e Christian Malheiros foram confirmados no elenco, que tem Gabriel Leone interpretando o piloto de fórmula 1.

As filmagens de “Senna” agora chegam ao Brasil depois de passarem por Argentina e Uruguai. Depois, seguem para o Reino Unido. Além da ex-global e do intérprete de Nando em “Sintonia”, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca e Pâmela Tomé também fazem parte do time de atores.

A produção contou com réplicas de carros de corrida da época, que consumiram mais de dois anos para ficarem prontas. A maior parte das cenas de corrida foram filmadas na Argentina, país que tem uma longa e rica história no automobilismo.

Leone já disse que o papel é o maior desafio de sua carreira, por Senna ser um ícone no Brasil e no mundo. “Contar essa história para milhões de pessoas de vários países é uma grande responsabilidade e uma honra.”