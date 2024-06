Celso Portiolli se explica após imitar vídeo de Eliana da Globo

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

O anúncio da contratação de Eliana pela Globo nesta quinta-feira (27) virou o assunto do dia e foi o própria apresentadora que protagonizou um vídeo sobre a sua chegada à nova emissora. Na publicação, ela desce as escadas de casa, pega o novo crachá e as chaves do carro em uma mesa de canto antes de se despedir dos filhos e sair para trabalhar.

Ex-colega do SBT, Celso Portiolli foi um dos primeiros famosos a fazer uma paródia do vídeo e não demorou para que o episódio dividisse opiniões. O apresentador recebeu elogios pela imitação mas também foi bastante criticado e ele então resolveu se explicar sobre a brincadeira.

“Videozinho que eu fiz lá, imitando o da Eliana, está bombando, né? Tem gente que falou: ‘Ai, desnecessário, ridículo’. É brincadeira, gente! Ela está realizando um sonho, e eu estou realizando também um sonho de ter sete horas de programa no domingo. Não posso celebrar?”, indagou Portiolli que, por enquanto, terá mais tempo na grade do SBT.

O apresentador afirmou que se sente orgulhoso com o desafio. “Sabe o que é isso? Ter sete horas no domingo depois de 30 anos trabalhando na mesma empresa? Tenho que celebrar. Achei a ideia boa do vídeo dela e fiz igual. Qual é o problema? Ela celebra a ida dela para Globo, que é uma grande emissora, e eu celebro a minha conquista de sete horas no domingo no SBT”, comentou.

Portiolli ainda lembrou que a única pessoa que ficou tantas horas no ar na emissora aos domingos foi o próprio Silvio Santos e, por isso, não achou nada demais comemorar. Ele ressaltou ser amigo de Eliana há muitos anos. “A Eliana é minha amiga, e eu torci muito por ela. Vocês não têm ideia do tamanho da nossa amizade e eu torci muito para o sucesso dela. Ela sabe disso. Fiquem tranquilos que não é deboche nenhum da minha parte, não. Minha amizade com ela é linda”, disse.