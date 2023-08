Zeca Pagodinho será homenageado com estátua de bronze em Xerém

Xerém foi a escolha de Zeca Pagodinho para estabelecer sua residência e criar seus filhos

Zeca Pagodinho será homenageado com uma estátua de bronze em Xerém, o distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde o sambista é uma figura proeminente e um morador ilustre. A iniciativa parte da prefeitura local, que visa imortalizar o cantor com um monumento em uma nova praça, em reconhecimento ao seu papel como “embaixador da cultura da Baixada Fluminense ao redor do mundo”. A cerimônia de inauguração da estátua está programada para ocorrer no dia 23 de setembro.

Xerém foi a escolha de Zeca Pagodinho para estabelecer sua residência e criar seus filhos. Sua contribuição para projetos sociais e culturais na região é significativa, sempre demonstrando apoio e auxílio aos moradores locais. Em um evento que ecoa na memória da comunidade, no ano de 2013, Zeca utilizou um quadriciclo para ajudar as vítimas das enchentes na área.

Além disso, é em Xerém que ele fundou o Instituto Zeca Pagodinho, uma escola voltada para o desenvolvimento artístico e cultural, estabelecida em 1999. Essa homenagem por meio da estátua de bronze solidifica a ligação profunda entre o sambista e a comunidade que o acolheu e inspirou ao longo dos anos.