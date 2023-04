Zé Felipe cria rap em defesa de Virgínia contra Evaristo

Nesta quarta, um vídeo do TikTok mostra Maria Alice, 2, filha da influenciadora, preferindo ser pega pela babá do que pela mãe

São Paulo – SP

O cantor Zé Felipe transformou a polêmica ao redor da esposa Virgínia Fonseca em música. Na tarde desta quarta-feira (5), o artista publicou um rap em suas redes sociais, com composição que defende a mulher contra Evaristo Costa, que alfinetou a influencer sobre o cuidado com os filhos.



” Não é mais um menino, devia ter noção, Então se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia, Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias”, diz um trecho da letra, referenciando o jornalista.

Além disso, Zé Felipe aproveita a oportunidade para defender as maquiagens criadas por Virgínia, que viraram polêmica nas redes sociais nas últimas semanas. ” Ela é dona da WePink, mulher forte e guerreira, Base da minha vida, minha base perfeita”, canta ele, em outra parte.



Nesta quarta, um vídeo do TikTok mostra Maria Alice, 2, filha da influenciadora, preferindo ser pega pela babá do que pela mãe. Nas imagens que viralizaram, Virginia tenta que a menina volte aos seus braços, mas não é correspondida.



VEJA A LETRA COMPLETA

Eu peço respeito com a minha família

Com as minhas Marias, com a minha Virgínia

Ela sempre no corre, trampando a mil

Sempre apanhando, mas nunca caiu

É fácil chegar falando o que quer

Respeita uma mãe, a minha mulher

Através da tela, tu não sabe, irmão

Que o comentário fde um coração Tu tem 46, mas 20 de profissão

Não é mais um menino, devia ter noção

Então se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia

Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias

E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista, matou um czão

Se prega e não faz, não venha postar a pomba branca da paz

Poderia estar aqui falando de coisa boa

Amanhã é aniversário da minha patroa

Ela é dona da WePink, mulher forte e guerreira

Base da minha vida, minha base perfeita

Então se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia

Otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias

E pega a visão, seu comentário foi de um jornalista, matou um c*zão

Se prega e não faz, não venha postar a pomba branca da paz