Sem noção e um eterno adolescente: Evaristo Costa perde a mão e culpa sites por sua infantilidade

O jornalista utilizou as suas redes sociais para se desculpar com o casal e afirmar que não sabia da quantidade de críticas que eles recebem.

Gente, seguinte, estava aqui sentada na sacada da minha casa quando me deparei com mais esse pronunciamento do jornalista Evaristo Costa e é claro que eu não poderia deixar de fazer uma análise para vocês.

Após ter falado que é “da paz”, o jornalista voltou a utilizar o seu instagram para falar sobre o assunto, que rendeu muito na internet. Se desculpando, mais uma vez, para Zé Felipe e Virginia, Evaristo afirma que não sabia da quantidade de críticas que o casal recebe a respeito da criação de suas filhas.

“Queridos Virginia, Zé Felipe e família, vi o quanto ficaram abalados com um comentário que fiz no Twitter. Já pedi desculpas de forma genérica, mas estou aqui para direcionar minhas desculpas a vocês. Dei um Google e descobri o quanto vocês já são duramente criticados por isso. Toquei em uma ferida que não deveria sem conhecimento. E quem sou eu, ou quem somos nós para julgar as escolhas de cada um? Principalmente, em relação a criação dos nossos filhos”, se desculpou o jornalista.

Mas ele não parou por aí. Ao invés de assumir o seu erro e aceitar que sua atitude foi infantil, Evaristo resolveu culpar os sites de fofocas pela repercussão que o caso ganhou na mídia.

“Os sites de fofoca se aproveitaram disso para inflar ainda mais o assunto para justamente ver o circo pegar fogo. Ataques não fazem parte da minha índole. Minha intenção não foi ofendê-los, como notei que ofendi, pedi desculpas”, declarou Evaristo.

Gente, agora eu quero falar diretamente com o Evaristo. Olha meu querido, eu adoro você, mas pelo amor de Deus, né? Onde já se viu culpar outras pessoas por um erro que você mesmo cometeu. Bom, eu de verdade esperava mais de você!

Tendo ou não toda essa repercussão, a sua fala iria sim chegar até a Virgínia e ao Zé Felipe, e você, sendo uma pessoa pública, deveria saber muito bem disso. Afe!