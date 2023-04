Arthur Aguiar fala sobre possível reencontro da banda “Rebelde”

Gente, 2023 está sendo oficialmente o ano do reencontro. Eu amo! Após a confirmação de grandes reencontros da música,como RBD e NX Zero, chegou a vez dos fãs de Rebelde Brasil criarem expectativas, isso porque, através de seus stories o ator, ex-BBB e ex-integrante do grupo, Arthur Aguiar, falou sobre um possível reencontro do sucesso nacional.

Afirmando que sempre é muito questionado sobre o assunto, Arthur conta que recentemente ele e os outros 5 integrantes da banda, Chay Suede, Sophia Abrahão, Mel Fronckowiak, Micael Borges e Lua Blanco, conversaram sobre o tema, mas que por enquanto não podem dar uma resposta certeira.

“Uma das perguntas que mais escuto há anos é sobre um reencontro do Rebelde. A gente conversou sobre isso recentemente, nós seis. Eu toparia, mas ainda não temos uma resposta definitiva. Pode ser que em breve a gente tenha uma resposta para dar”, o ator deixou os fãs esperançosos.

Logo em seguida Arthur revela que, apesar do grupo no whatsapp não existir mais, devido aos contratempos da vida adulta, todos os seis ainda são amigos e conversam entre si.

“O grupo do WhatsApp hoje em dia não existe mais. As pessoas foram trocando de números, a vida foi passando… Mas a gente tem uma relação ótima, todo mundo se fala, mas não mais pelo grupo do WhatsApp”, revelou.

Por fim, contando sobre as dificuldades que o grupo enfrentava para conciliar a gravação da novela e a bateria de shows que eles faziam por todo o Brasil, ele conta que era muito cansativo e que eles tinham que passar toda a energia da novela também em cima dos palcos.

“Além disso, a gente tinha que estar bem para entregar para o público ao vivo os shows, que era o que eles queriam mais ver, aquele sonho da TV aparecendo na frente deles”, explicou o ator.