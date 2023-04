Lázaro Ramos entra em carro de aplicativo errado e viraliza com história na web

Ator contou o ocorrido em seu perfil no Instagram, garantindo risadas dos seguidores

São Paulo – SP

O ator Lázaro Ramos virou motivo de risadas nas redes sociais, nesta quarta-feira (5), ao se confundir na hora de pegar carona com um motorista de aplicativo. Uma condutora disse, no Twitter, que um homem semelhante ao artista entrou, sem querer, em seu carro, no Rio de Janeiro.



“Um homem igual o Lázaro ramos entrou no meu Uber sem querer, daí fui olhar nos stories e ele tava há 2h com a mesma blusa branca que o cara. Estou muito confusa”, relatou ela, na rede social. Ramos, então, compartilhou a publicação e assumiu o erro.



“E você nem me ofereceu uma carona, hein”, escreveu o ator. A seguir, ele contou o ocorrido em seu perfil no Instagram, garantindo mais risadas dos seguidores. “Bom dia para quem estava muito atrasado e entrou no carro alheio por engano e ainda foi exposto no Twitter!!! E você nem me ofereceu uma carona hein”, brincou ele.



“Mulher, que deselegante. Custava dar carona para o Lázaro, ele estava atrasado”, divertiu-se uma seguidora. “Sorte do dia: Lázaro Ramos entra no seu carro. Azar do dia: era engano. Azar da vida: cê dormiu no ponto e não deu uma carona pra Lazinho”, escreveu outro.