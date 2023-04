Xuxa diz que foi influenciada a não engravidar para evitar mudanças no corpo

Em entrevista ao podcast WOWCAST, apresentadora contou sobre momentos tensos na carreira e como passou a se impor nas decisões

São Paulo – SP

Para comemorar os 60 anos, Xuxa concedeu diversas entrevistas em que relembra a carreira e a vida pessoal. Em uma delas, a “rainha dos baixinhos” afirma que, quando expôs a vontade de engravidar, sua equipe organizou uma reunião para tentar impedi-la de seguir adiante por medo das mudanças que a gestação provocaria em seu corpo.



“Quando eu resolvi engravidar, fizeram uma reunião para que eu não engravidasse porque eu iria embagulhar e ficar com o corpo feio. Perder o corpo de Barbie não é legal. Me diziam que a Barbie nunca tinha engravidado. Vieram algumas mulheres e me mostravam a barriga: ‘olha como você vai ficar, vai ficar feia'”, disse em entrevista ao podcast WOWCAST.



Sasha, 24, única filha de Xuxa, só nasceu cinco anos após o ocorrido, em 1998, quando a apresentadora reavaliou momentos tensos na carreira e passou a se impor nas decisões de seus trabalhos.



“Aconteceram coisas a partir dos meus 30 anos até a Sasha nascer que foram abrindo meus olhos. Me dei conta das burrices que cometi. Era uma relação abusiva em todos os sentidos”.