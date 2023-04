Rafa Brites revela rotina sexual com Felipe Andreoli: “Tem que programar”

Apresentadora deixou os fãs chocados ao revelar que tem que se programar para ir para cama com o marido, vale ressaltar que os dois têm a agenda cheia de trabalhos e compromissos

Rafa Brites colocou a boca no trombone e revelou como mantém o casamento de longa data com Felipe Andreoli tendo uma agenda cheia de compromissos. A musa disse que precisa planejar para ter um momento a sós com o marido.

“Qual o melhor horário para fazer amor?”, perguntou um internauta, na caixinha da apresentadora. “Essa pessoa que mandou essa pergunta não tem filhos, né? Só rindo”, escreveu Rafa.

Brites ainda completou: “Não tem, porque quem tem [filhos] sabe que a resposta é ‘a hora que dá’. Uma hora dá, mas não existe isso de ‘a hora que eu gostaria’. Porque assim, não tem… você tem que se programar”, respondeu a jornalista, que está há 13 anos com Felipe.