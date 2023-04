Xurrasco tem reconhecimento internacional e ganha homenagem do Instagram

Influenciador fez questão de agradecer aos seguidores e amigos que proporcionaram o alcance

São Paulo – SP

Gabriel Luiz, Xurrasco 021 ou Xurras da Jogada recebeu uma prova de seu reconhecimento internacional nesta quinta-feira (13). A conta oficial do Instagram publicou seu vídeo dançando “Lovezinho”, de Mc Treyce, a marca registrada que já o levou à rede nacional, no Domingão com o Huck do último 12 de março.



Para o Instagram, Xurrasco é uma personalidade do momento. Sua apresentação é seguida pela hashtag “InTheMoment” (No Momento, em português). A rede costuma publicar em sua conta perfis que estão fazendo sucesso, impulsionando os nomes para a comunidade internacional.



“Olha onde vocês me fizeram chegar, minha família”, comemorou o TikToker nos stories, repostando a publicação. Ele fez questão de agradecer aos seguidores e amigos que proporcionaram o alcance, que, de fato, cresce a cada dia. Xurrasco já chegou aos 2 milhões de seguidores no Instagram e 3 milhões no Tik Tok em apenas alguns meses.



Xurras pode ser mais conhecido pelas danças, mas o post fez questão de incluir algumas falas e ressaltar sua personalidade feliz e descontraída. “As pessoas se lembram de mim pelo meu cabelo, meu sorriso e minha espontaneidade”, disse.



“Felicidade é poder se divertir e esquecer de todo o resto”. O Tik Toker é, de fato, reconhecido pela missão de trazer diversão aos seguidores. “Eu espero poder inspirar as pessoas e trazer felicidade para o dia delas”, disse em outra frase citada.