William Bonner encontra George Clooney em hotel na Europa

Ele contou que encontrou o ator George Clooney no bar do hotel onde está hospedado, mas que nada fez

Folhapress

São Paulo – SP

De férias do Jornal Nacional, William Bonner está viajando pela Europa com a mulher, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

Na quinta-feira (23), ele contou que encontrou o ator George Clooney no bar do hotel onde está hospedado, mas que nada fez. Bonner disse que estava no local antes de ir jantar com a mulher quando um outro casal entrou.

“Durante uns oito ou nove minutos, esse casal ficou no bar do hotel, que é bem pequenininho. Era o George Clooney e a mulher dele [Amal Clooney]. E claro que fiz o que sempre faço nessas situações, não tirei nenhuma foto.”