É O Tchan! Celebra 30 Anos com lançamento de novo EP

“Verão Modo Tchan” já está disponível em todas as plataformas de streaming, via ONErpm

Como parte das celebrações dos 30 anos, o grupo É o Tchan! lança, no dia 24 de novembro, em todas as plataformas digitais, via ONErpm, o seu novo EP. A produção conta com cinco músicas inéditas e participações especiais de Márcio Vitor, Ed City e Oh Polêmico.

Ouça “Verão Modo Tchan” em todas as plataformas digitais: https://onerpm.link/veraomodotchan

O projeto traz uma seleção de músicas feita pessoalmente por Compadre Washington e Beto Jamaica, observando o perfil dos convidados, para que o cada faixa tenha também a identidade destes artistas, e claro, que seja a cara do verão.

“Cada música foi escolhida com o perfil de cada convidado. A explosão de Márcio, do pagodão, o Ed City já vem na malemolência, na brincadeira, no sambão que ele tem e o Oh Polêmico já vem resgatando o samba. Ele vem com o ‘samba Polemiquinho’ que abriu a nossa mente. Lembrou o ‘Gera Samba’, a gente fez isso há muito tempo, ele está resgatando isso. Então a gente decidiu trazer esse garoto pra cá e fazer uma música que é a cara dele e conseguimos isso. A gente acertou nas músicas e nos feats”, comenta Beto Jamaica.

Faixa a faixa

O EP abre com “Se deliciou”, música de Tatau e Xixinho, super atual e que dialoga com um dos maiores sucessos do Tchan, “Na boquinha da Garrafa”: Você desce/É gostosinha/Tanto faz se é da garrafa ou da latinha.

A segunda faixa traz a participação de Márcio Vitor com a música “Pagodão”, de Nego John, Roberto Brother e Ivan Lawinscky. A letra faz uma homenagem a grandes artistas da música popular brasileira em ritmo de pagode: Quando estou em casa com o meu amor/É Só João Gilberto, Gal e Tom Jobim/Miltão tem voz do Coração/Mas quando quero farrear/Pá Pagodão na praia/Pagodão no bar/Pagodão do TCHAN/Em todo lugar.

Ed City é o convidado especial da terceira faixa do EP, “Ela comanda a tropa”, de Beto Jamaica, Wostinho Nascimento e Sandro Balla. A letra é um jogo linguístico de sensualidade: Capota, senta, rebola e joga/Capota, senta, rebola e joga/Na malemolência ela comanda a tropa/Na malemolência ela comanda a tropa.

“Telefone sem fio”, de J. Teles, Beto Jamaica e Compadre Washington, é a quarta música do EP e tem a participação especial de Oh Polêmico. A letra faz uma homenagem a essência coreográfica do “É O Tchan”: Comunicação em forma de coreografia/T de Tchan/T de Tecnologia/Telefone sem fio/O que você ouviu/Na pontinha do pé/As mãozinhas em cima/Incorpora em você/Bailarina.

Fechando o EP, “Devagar minha filha”, de Caboquinho e André Fanzine. A música é uma homenagem ao samba de roda, fonte originária do pagode baiano: No samba de roda lá tem/No samba de roda lá tem/Tem samba de mulher/Tem a negra do balaio grande/Tem também o balaio pequeno/O balaio que é médio/E o balaio gigante

Desta forma, EP se tornou um passeio por ritmos baianos que contagiaram o Brasil e o mundo, representando a essência do “É o Tchan!” nesses 30 anos de trajetória musical, pontua Compadre Washington.

Show de 30 Anos em Salvador

Todas estas novidades estarão no palco do Clube Espanhol, no dia 7 de janeiro de 2024, numa noite que marca o show comemorativo dos 30 anos de carreira do É o Tchan!. Os ingressos já estão disponíveis através do https://www.ingresse.com/tchan30anos.

A apresentação contará com a presença nostálgica dos dançarinos Scheila Carvalho, Sheila Mello e Jacaré. Sucessos atemporais, como “Pau que Nasce Torto” e “Dança do Bumbum”, farão parte do repertório, prometendo uma viagem emocionante pela história do É O Tchan.