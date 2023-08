William Bonner completa 10 mil dias à frente do JN e ganha homenagem da emissora

O Jornal Nacional estreou em 1º de setembro de 1969 e se tornou o primeiro telejornal do país a ser transmitido em rede nacional

Nos últimos dias, seguidores estranharam as publicações de William Bonner no Instagram. O jornalista postou uma série de contagens aparentemente aleatórias, sem dar explicações. Mas, agora, o mistério foi sanado.



O apresentador completou, nesta sexta-feira (18), 10 mil dias como titular do Jornal Nacional (Globo). A conta do jornalístico postou uma homenagem a Bonner nas redes sociais e fez um vídeo com registros desde 1º de abril de 1996, quando ele estreou no jornal ao lado de Lillian Witte Fibe, até os dias de hoje.



“É para comemorar. Boa noite”, escreveu o perfil. Na gravação, é possível ver também momentos do jornalista na bancada ao lado de Fátima Bernardes, sua ex-esposa, Patrícia Poeta, que apresentou o jornal por três anos, e também com Renata Vasconcellos, âncora desde então.



O Jornal Nacional estreou em 1º de setembro de 1969 e se tornou o primeiro telejornal do país a ser transmitido em rede nacional, sendo um dos três programas mais antigos da emissora.