Caetano Veloso cancela shows devido a problemas de saúde

De acordo com o comunicado, o cantor de MPB cancelou os shows pois está muito gripado e tendo febre alta.

Amores, para a tristeza de todos os fãs de MPB, de Porto Alegre,na noite de ontem (17), o cantor Caetano Veloso teve que cancelar dois de seus shows, que estavam marcados para acontecer nos dias 19 e 20 de agosto, devido a problemas de saúde.

“Os shows da turnê Meu Coco precisaram ser adiados por orientações médicas. Caetano, que no momento está com uma gripe forte e febre alta, deverá permanecer em repouso até a sua plena recuperação”, anunciou.

Por fim, no comunicado, eles informam que as novas datas serão anunciadas em breve e ensinam as pessoas que queiram pedir reembolso.

“As novas datas serão anunciadas em breve e todas as entradas adquiridas anteriormente continuarão válidas, sem a necessidade de troca. Desde já, agradecemos a preocupação de todos e esperamos anunciar as novas datas o quanto antes. Caso opte pelo reembolso do seu ingresso, entre em contato pelo e-mail [email protected]”, finalizou.