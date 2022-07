Vou dar muito trabalho’, diz Xuxa sobre a vontade de ser avó

A Rainha dos Baixinhos, esteve com Ana Maria Braga para tomar um café da manhã vegano e falar sobre a vida

A manhã desta segunda-feira (11) começou ao som de “Lua de Cristal” no programa Mais Você (Globo). A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel, 59, eterna Rainha dos Baixinhos, esteve com Ana Maria Braga, 73, para tomar um café da manhã vegano.

A cantora começou a conversa falando sobre Sasha Meneghel, 23. “Passou uma fase que ela não queria ser parecida, obviamente queria ter a personalidade dela”, falou sobre a modelo. Xuxa relembrou com carinho da capa que sua filha fotografou usando suas poses clássicas como referência. “Eu achava que ela não queria ser parecida comigo em nada, então fiquei muito emocionada.”

Xuxa disse que mimou ao máximo sua filha e que muitos diziam que ela iria “estragar” sua filha, mas que isso não aconteceu. “Eu não vejo defeito nela”. A artista também revelou o desejo de ser avó, mas contou que sua filha e o marido, João Figueiredo, 23, tem planos para ter filhos daqui dois anos. “Vou dar muito trabalho como avó”, brincou a cantora.

Xuxa também relembrou sua mãe, Alda Meneghel, que foi uma grande amiga de Ana Maria. Para a cantora, ela foi parte fundamental de toda sua trajetória, desde quando decidiu entrar no mundo da moda. Ela faleceu em maio de 2018, após uma longa luta contra o Mal de Parkinson.

Ao longo do programa, as duas apresentadoras assistiram a momentos de sua amizade e relembraram momentos especiais dentre entrevistas, visitas e guerras de bolo. “O ridículo não é fazer, é não fazer se você tem vontade”, disse Ana Maria.

“Na pandemia eu tive vontade de escrever”, disse ela sobre sua coleção de quatro livros infantis. Xuxa esteve na Bienal do Livro, em São Paulo, neste domingo (10) para falar sobre seus projetos. Ela ainda disse que irá ganhar um documentário feito por Pedro Bial. “Tenho um carinho absurdo por ele.”

Ana Maria preparou uma receita vegana para a amiga, adepta ao vegetarianismo há muitos anos que aderiu ao veganismo em 2018. “Existem coisas boas e ruins no veganismo. Nós, veganos, somos contra a exploração dos animais. Tudo o que tiver pai e mãe a gente não coloca no nosso prato”, disse ela. “Quando você não come algo por ser vegano, você tira a possibilidade de comer algo que é livre de sofrimento.”

As duas provaram alguns pratos veganos e falaram sobre um bolinho de lentilha. “Esse ficou muito seco”, disse Ana Maria. “Mas aí às vezes as pessoas erram a mão”, comentou Xuxa, que concordou com a amiga.