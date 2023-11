Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves fala sobre um ano da morte do cantor e compositor

Em seu perfil no Instagram, Fernanda Esteves compartilhou dois vídeos caseiros de Erasmo Carlos

Viúva de Erasmo Carlos, Fernanda Esteves prestou uma homenagem ao cantor e compositor, que morreu há exatamente um ano, no dia 22 de novembro de 2022, aos 81 anos, após enfrentar uma síndrome edemigênica, que causa acúmulo de líquido nos tecidos do corpo, provocando edemas, inchaços. A doença é consequência de problemas em órgãos como fígado, rins e coração.

Em seu perfil no Instagram, Fernanda Esteves compartilhou dois vídeos caseiros de Erasmo Carlos, nesta quarta-feira (22), e escreveu sobre a falta que sente do marido. “Amava conversar com você, mas quando te via conversando com alguém ficava hipnotizada”, começou. “Viver com você me fez acreditar que você era regra, que o mundo era bonito e fluido. Você era a exceção. Você fazia o mundo ser melhor” completou no primeiro vídeo.

Horas depois, a pedagoga postou outro vídeo e reconheceu que se sentia perdida sem o companheiro. “Deixei uma Fernanda pelo caminho, mas a voz é a mesma, o olhar, talvez o cheiro, a risada, até o choro. Venha. Não precisa ter pressa, em um ano percebi que eu aguento qualquer coisa, inclusive esperar”, escreveu na legenda. O casal viveu um relacionamento de 12 anos.

O Tremendão, como Erasmo era conhecido, foi o maior parceiro de Roberto Carlos. Ele compôs dezenas de canções clássicas e lançou mais de 30 discos, somando os feitos em estúdio e os gravados ao vivo.