Virginia Fonseca cria marca para as filhas e recebe críticas por mostrar bebê

A suposta tentativa de usar o bebê para engajamento irritou alguns seguidores

São Paulo – SP

A influenciadora Virginia Fonseca, 23, mais uma vez está envolvida em uma polêmica. Horas depois de dar à luz Maria Flor, ela já mostrou a criança e até divulgou uma marca que criou para ela e Maria Alice. A suposta tentativa de usar o bebê para engajamento irritou alguns seguidores, e o nome dela foi parar entre os assuntos mais comentados.

“Eu tenho uma opinião bem chata sobre o fato da Virginia ficar usando essas filhas para ganhar engajamento, a criança não tinha nem 24 horas e ela já estava balançando a filha, divulgando o som do Zé Felipe”, comentou uma.

“Bizarro a vida de Virginia. A mulher pariu às 5h da manhã e às 11h já tinha Stories com a menina, simplesmente não desliga o celular”, reclamou outra. “O povo tacando o pau na Virginia e ela só preocupada com os milhões caindo na conta dela a todo instante”, escreveu outra.

No dia seguinte ao nascimento, Virginia anunciava a nova linha para bebês Maria’s Baby. Toda a renda deverá ser usada para a criação delas e no futuro a ideia é que ambas tomem conta da empresa. Até mesmo o novo ramo foi criticado. Houve quem fizesse uma comparação com a estratégia usada por Kylie Jenner.

“O povo falando que a Virginia fez um grande marketing, oi? Ela literalmente copiou a logo, o nome e a estratégia de marketing da Kylie Jenner, até às embalagens são parecidas. Se a Kylie não fosse a Kylie, o processo vinha rápido”, opinou uma seguidora.