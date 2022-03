Virginia conta que sonhou estar grávida de outra menina

A influenciadora anunciou sua gravidez no dia 6 de março. “Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre”, escreveu em suas redes

A influenciadora digital Virginia Fonseca, 22, contou em seus Stories na tarde desta quinta-feira (24) que sonhou estar grávida de uma menina. A esposa do cantor Zé Felipe, 23, já é mãe de Maria Alice, de 9 meses, e está agora em sua segunda gravidez.

“Esqueci de comentar com vocês. Hoje sonhei que estava grávida de outra menina. Era o chá revelação e aí falaram para mim. Fiquei sem acreditar, porque estava jurando que era menino! É isso, vamos aguardar para ver”, escreveu em seu Instagram.

Na sequência de vídeos, ela ainda apareceu dançando a coreografia do sucesso “Envolver”, de Anitta, que está em 2º lugar no top mundial de músicas mais ouvidas pelo Spotify. “Minha obstetra liberou fazer essa dancinha viu grupo?”, escreveu ela na legenda. “O Brasil está com você, Anitta.”

A influenciadora anunciou sua gravidez no dia 6 de março. “Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre”, escreveu em suas redes.

No dia seguinte, pelos Stories, Virginia indicou que a criança pode ter o mesmo nome da irmãzinha ou mesmo o do pai famoso. “Maria está num grude comigo. Diz a titia Debora (babá da Maria) que quando é assim vem o contrário, hein. Será que teremos um José ou outra Maria?”, escreveu ela.

Em entrevista ao F5 em fevereiro passado, o cantor disse que passa por um momento especial na vida. “A vida de casado, de pai, me inspirou na carreira. Deu gás, deu sentido”, afirmou o músico. À época, ele também disse que cogitava aumentar a família “em breve”.