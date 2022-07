Viih Tube e Eliezer brincam sobre casamento em Vegas: ‘Não duvidem’

Os dois ex-bbbs contaram que quase pularam todas as “etapas” e se casaram nos Estados Unidos, durante viagem

Viih Tube, de 21 anos, e Eliezer, de 32, estão se curtindo e passando o tempo juntos. Os ex-bbbs não se consideram namorados, mas já chegaram a viajar juntos. Em conversa com a revista ‘Quem’, os dois brincaram que quase pularam todas as “etapas” e se casaram diretamente em Las Vegas, nos Estados Unidos.

“Acho que em uma semana foram quatro países, mais de sete voos, a gente ficou mais tempo no ar do que na terra. Estava com saudade de viajar, mas agora estou cansado. Acho que perdi o ritmo. Minha idade não está deixando eu ter a mesma rotina de antes (risos). Mas fizemos muitos trabalho lá e foi bem gostoso”, declara Eli.

“Fomos a Paris, na Disney de lá. Depois fizemos Las Vegas e voltamos para Europa para o Rock in Rio Lisboa e depois fomos para o Brasil diretamente para o São João da Thay. Estávamos praticamente sem dormir, virados diretos da viagem”, completa o publicitário, que precisou de uma logística especial com as malas.

Ao eleger o destino favorito, Eli acaba entregando que os dois evitaram beber para não casarem nas famosas capelas de Las Vegas. “O que mais gostamos foi Las Vegas. A Viih não conhecia a cidade e levei ela lá. A Viih até brincou se a gente ficar muito bebado em Vegas teria a possibilidade até de casarmos. Só que a gente foi a trabalho. Chegamos lá na hora do evento e voltamos logo em seguida. Sei que a Britney casou lá e deu um B.O danado”.