Sidney Sampaio não esperava o apoio que recebeu após acidente

O ator atualizou o seu estado de saúde para fãs e amigos e ainda agradeceu o apoio que tem recebido após pular da sacada de um hotel no Rio de Janeiro

Sidney Sampaio deu uma entrevista exclusiva para o ‘Domingo Espetacular’ e não deixou de levar as fofoqueiras à loucura, afinal, ele se jogou da sacada de um hotel no Rio de Janeiro após misturar remédio para dormir e álcool. Sidney ainda conta que não esperava receber tanto carinho nas redes.

“Olá! Estou passando aqui mais uma vez para dizer que minha recuperação está ótima, minha cicatrização está nota mil. Daqui a pouquinho vou conseguir estar perto de vocês”, disse o ator, no registro que foi gravado especialmente para seus admiradores.

Ele ainda comentou sobre a preocupação com sua recuperação. “Passei aqui, principalmente, para dizer que fiquei muito surpreso e feliz com tantas declarações positivas em relação à minha recuperação, mandando para mim uma energia boa. É algo que me surpreendeu bastante e sou muito grato por tudo isso. Um beijo no coração de cada um que está me acompanhando e torcendo por mim”, ele celebrou.

“Eu tenho certeza que daqui a pouquinho a gente vai estar aí pertinho de novo. Beijo, beijo! Obrigado!”, finalizou.