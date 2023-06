Veja lista de cachês da Virada, que foram até R$ 400 mil, com Iza, Gloria Groove e Léo Santana

Para realizar o evento, a Prefeitura de São Paulo gastou R$ 25 milhões com estrutura e R$ 15 milhões na área artística do festival

São Paulo – SP

O cantor Carlinhos Brown ganhou R$ 400 mil para se apresentar na Virada Cultural, evento que aconteceu entre os dias 27 e 28 de maio em São Paulo.



O músico recebeu um dos cachês mais altos do evento, que contou com 12 arenas espalhadas pela cidade, do centro a Parelheiros, passando por Heliópolis e Itaquera.



Carlinhos Brown recebeu mais que Léo Santana e Gloria Groove, cujos cachês foram de R$ 350 mil. A cantora IZA embolsou R$ 330 mil, a banda Raça Negra foi contratada por R$ 300 mil, mesmo valor que Tarcísio do Acordeon recebeu para se apresentar.



Como a Folha de S.Paulo mostrou, a edição deste ano da Virada custou R$ 40 milhões aos cofres públicos, sendo a mais cara em dez anos.



É praticamente o dobro da edição do ano passado, que custou cerca de R$ 22 milhões em valores corrigidos pela inflação.



À época, especialistas criticaram o valor, argumentando que ele é alto demais para um evento que dura apenas dois dias. “É desproporcional. O investimento anual em alguns dos principais equipamentos culturais da capital paulista não chega ao valor da Virada”, disse Aldo Valentim, que foi secretário-adjunto de Cultura na gestão de Bruno Cova.



Por outro lado, a Prefeitura afirmou que o valor é reflexo da alta dos preços. “Não houve uma expansão só no investimento das viradas. A gente está pagando mais caro pelo aluguel, pela roupa e pelo alimento. Isso é inflação anual”, disse a secretária municipal de Cultura, Aline Torres.



VEJA OS CACHÊS DA VIRADA CULTURAL

Carlinhos Brown – R$ 400 mil

Léo Santana – R$ 350 mil

Gloria Groove – R$ 350 mil

IZA – R$ 330 mil

Raça Negra – R$ 300 mil

Tarcísio do Acordeon – R$ 300 mil

Simone Mendes – R$ 290 mil

Zé Vaqueiro – R$ 288 mil

Emicida – R$ 285 mil

L7nnon – R$ 284 mil