Adriana Araújo vai estrear no Jornal da Band, usando bota ortopédica

A nova âncora do jornal da Band, torceu o pé na manhã de ontem (04) e deve entrar no ar usando uma bota ortopédica nesta noite (05).

Amores, assim como acontece com as pessoas, os programas de televisão também tem que evoluir conforme o mundo evolui, diante disso, a algum tempo já vem sendo noticiado que o tradicional Jornal da Band está com cara nova. Com uma nova identidade visual e novas dinâmicas de apresentação, o programa jornalístico, que será conduzido pelos jornalistas Adriana Araújo e Eduardo Oinegue, estreará a sua nova fase na noite desta segunda-feira (05), a partir das 19h20min.

Porém, um acidente poderá ter atrapalhado os planos da emissora. Isso porque, viralizou um vídeo onde os âncoras do programa aparecem brincando no camarim, a respeito de Oinegue nas horas vagas atuar como ortopedias

“Mas vocês estão vendo bem esse coleguinha chegando e causando intriga? Ele, além de jornalista, nas horas vagas, também é ortopedista”, brincou a jornalista.

Após mostrar que está com uma bota ortopédica em seu pé, a jornalista explica o que aconteceu com o seu pé, na véspera da sua estreia no jornal da Band.

“Eu torci o pé ontem de manhã. Meu pé simplesmente virou. Daí, o doutor Oinegue entrou em ação no camarim e eu já estou boa para estrear hoje”,explicou .

Em meio às gargalhadas, o jornalista e mais novo companheiro de trabalho de Adriana, Eduardo Oinegue, aparece no vídeo e pontua que possivelmente a nova dinâmica do programa jornalístico pode ser afetada pelo acidente de Adriana.

“Ela está com uma bota ortopédica. A gente abria o ‘Jornal da Band’ com a chamada escalada, momento em que anunciamos as principais notícias, sentado. Porém, agora a gente vai estar de pé, a gente anda e tudo mais. Mas como a Adriana Araújo, na estreia do jornal, vai conseguir andar?”, pontuou o companheiro de bancada da jornalista.

Por fim, colocando brincadeiras à parte, a jornalista revela que ficou muito assustada com o acidente, já que ela vem se preparando há meses para essa nova etapa de sua vida.

“Falando sério. O Oinegue me ajudou muito mesmo. A nossa parceria começou com questões médicas. Mas eu tomei um susto danado! Imagina você estar se preparando há meses para esse momento, gravando pilotos e tentando fazer o melhor possível, e ontem, às 07h30 da manhã, saindo de casa, eu viro o pé. Uma dor muito forte!”, concluiu a âncora do jornal.