Nos 25 anos de ‘Sex and the City’, veja 25 momentos icônicos da série

São Paulo – SP

“Sex and the City” completa 25 anos na próxima terça-feira (6), consagrando-se como uma das franquias mais icônicas e memoráveis da televisão. Além das seis temporadas e dois filmes, a série And Just Like That… da HBO Max, estreia sua segunda temporada em 22 de junho.



Ao longo dos anos, Carrie, Samantha, Charlotte e Miranda, interpretadas por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis e Charlotte Nixon, respectivamente, cativaram os fãs com as aventuras em Nova York, explorando amizade, amor, moda e independência.



Do primeiro encontro de Carrie com o misterioso Mr. Big, passando pelo casamento de Charlotte e pela maternidade de Miranda, ao confronto e vitória contra um câncer de mama de Samantha, as histórias femininas na cidade grande marcaram uma geração. Confira a seguir 25 momentos icônicos de Sex and the City.



1- Carrie e suas amigas desfrutando de seu drink preferido Cosmopolitan – em vários episódios ao longo da série;

2- Carrie Bradshaw escrevendo sua coluna em seu apartamento em Nova Iorque – Episódio Piloto.

3- A famosa frase “Qual o problema dos homens”. – T1 Ep 2: “Modelos e Mortais”.

4- A primeira vez que Carrie conhece o Sr. Big no bar -T1 Ep 1: “Piloto”.

5- Samantha Jones enfrentando e superando o câncer de mama – T6 Ep 14: “Câncer”.

6- A cena em que Carrie compra os seus Manolo Blahnik’s – T1 Ep 9: “A Lebre e a Tartaruga”.

7- O roubo do nome do bebê de Charlotte – T1 EP 10: “Chá de Bebê”.

8- Magda encontra o vibrador de Miranda e o troca pela Virgem Maria – T3 Ep 3: “Ataque a Mulher de Um Metro e Oitenta”.

9- A despedida de solteiro de Charlotte nos Hamptons – T4 Ep 2: “Meu verdadeiro eu”.

10- Samantha ganha uma Birkin – T4 Ep 11: “Poderia Fazer, Deveria Fazer”.

11- O casamento de Carrie com Mr. Big – T4 Ep 18: “Eu Adoro Nova York”.

12- Miranda Hobbes tem o seu filho e enfrenta a maternidade – T4 Ep 17: “Uma Ideia Vogue”.

13- Samantha posta panfletos furiosos sobre as traições de Richard em todas as partes de Manhattan – T5 Ep 1 – “Sem Final Feliz”.

14- A luta de bar entre Carrie e Berger, depois de ele ter acabado com ela por causa de uma nota adesiva – T6 Ep 8: “Teste de Confiança”.

15- Charlotte adota a sua filha, Lily – T6 Ep 14: “Câncer”.

16- Samantha lidando com a menopausa e os seus efeitos na libido – T6 Ep 17: “A Guerra Fria”.

17- O famoso episódio em que Carrie leva as suas amigas a um jantar na “Mesa das Senhoras” – T6 Ep 18: “Splat!”.

18- O desfile de moda de Carrie em Paris – T6 Ep 19: “Uma Americana em Paris, Parte Um”.

19- O casamento de Miranda e Steve no tribunal – T6 Ep 20: “Uma Americana em Paris, Parte Dois”.

20- A separação de Carrie e Mr. Big na escadaria do hotel – T6 Ep 20: “Uma Americana em Paris, Parte Dois”.

21- O episódio final com as amigas despedindo-se de Nova Iorque na ponte do Brooklyn – T6 Ep 20: “Uma Americana em Paris, Parte Dois”.

22- A relação de Carrie com Aleksandr Petrovsky em Paris -T6 Ep 20: “Uma Americana em Paris, Parte Dois”.

23- O Armário de Carrie: Pegar ou Jogar – Sex and the City – O Filme.

24- Samantha leva as amigas à Abu Dhabi no segundo filme de Sex and The City – Sex and the City 2.

25- O reencontro de Carrie com Aidan em Abu Dhabi – Sex and The City 2.