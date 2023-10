Tom Hanks alerta fãs sobre vídeo com seu rosto gerado por computador

O avanço de tecnologias que usam o computador é motivo de preocupação em Hollywood e foi um dos motivos para a greve

Folhapress

São Paulo – SP

O veterano Tom Hanks foi alvo de um vídeo inusitado gerado por inteligência artificial. Com um conteúdo bem diferente daqueles pelos quais é reconhecido, o artista de 67 anos foi ao Instagram esclarecer para as pessoas que falar sobre plano odontológico não é com ele.

“Cuidado! Tem um vídeo circulando por aí promovendo algum plano dental com uma versão minha de IA. Eu não tenho nada a ver com isso”, escreveu.

O avanço de tecnologias que usam o computador é motivo de preocupação em Hollywood e foi um dos motivos para a greve. Os atores se preocupam em serem substituídos.

O ator já falou sobre o uso de inteligência artificial nas artes e afirmou que há discussões em andamento sobre prosseguir.

“Isso só cresceu desde então para todos os lados. Há conversas em todas as agências e todos os escritórios de advocacia para descobrir as ramificações legais de meu rosto e minha voz”, disse durante participação no podcast de Adam Buxton em abril.

Agora, ele vai ter o rosto rejuvenescido digitalmente para uma produção que deve se chamar “Here”. Segundo a revista Vanity Fair, uma nova tecnologia vai produzir efeitos hiperrealistas para que Hanks aparente ser mais jovem.