Titi Müller anuncia fim do namoro com Lívia Lobato

A apresentadora usou suas redes sociais para confirmar o término após dois meses que as duas viviam um relacionamento intenso

Em setembro a bruxa soltou e rodou os namoros e casamentos dos famosos. Depois de tantas separações, nos 45 do segundo tempo, Titi Müller anunciou o fim do seu relacionamento com Lívia Lobato. As duas namoram há dois meses e não deixaram de ressaltar que estão juntas como amigas.

“A vida nos uniu desde o primeiro dia que te vi. Sabia que seríamos parceiras dessa vida”, escreveu Lívia.

“Estou contigo como amiga, irmã, ex-namorada e sempre de mãos dadas”, a relações públicas revelou o término, mas fez questão de se declarar para a antiga amada: “Amo essa foto. Te amo”, ela legendou o registro.