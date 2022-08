Tom Cruise pede desculpas por assustar cachorro ao aterrizar helicóptero

Ator estava no local para gravar cena do filme ‘Missão Impossível 7’

Tom Cruise, 60, pediu desculpas ao casal Sarah e Jason Haygarth que que caminhava com seu cachorro no topo do High Crag, no Reino Unido, ao chegar de helicóptero no local para gravar uma cena de filme “Missão Impossível 7”.

Eles contaram ao The US Sun que foram pegos de surpresa pelo ator. “Desculpe por perturbar sua caminhada pacífica com todo o barulho. Eu gosto do seu cachorro”, disse Cruise para o casal.

Sarah conta que perguntou ao ator se ele iria pular do penhasco. “Vejo vocês mais tarde, pessoal”, gritou Cruise antes de correr à beira da montanha para pular. Ela falou que Cruise é “tão legal”.

Jason disse que ficou feliz em conhecer o ator. “Antes disso, a pessoa mais famosa que já conheci foi [o jornalista inglês] Richard Madeley”. Ele acrescentou: “Acabei fazendo xixi ao lado dele no banheiro masculino. [Encontrar Tom Cruise] supera isso por milhas.”

Suspeita-se que Cruise estava filmando para a última parte de “Missão: Impossível”. Uma fonte disse ao site de entretenimento Page Six que o ator está procurando comprar uma casa em Londres, na luxuosa área de Kensington.

Cruise participou recentemente do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II, do Grande Prêmio da Grã-Bretanha e de Wimbledon neste verão, prova de que ele obviamente está gostando do Reino Unido.

Mudar para o exterior também faria sentido para Cruise, já que sua filha Isabella, de 29 anos -fruto de seu relacionamento com Nicole Kidman- mora em Croydon.