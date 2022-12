Thomaz Costa debocha da saída de Deolane Bezerra

Ator deixa claro para seus seguidores que gostou da eliminação da peoa

Parece que a rivalidade entre Thomaz Costa e Deolane Bezerra vai continuar fora dos muros de “A Fazenda 14”. O ator comemorou muito a desistência da peoa neste domingo (4) e ainda debochou de sua saída conturbada do reality rural da Record.

As irmãs da advogada, Dayanne e Daniele, foram para Itapecerica da Serra tentar tirar a peoa do confinamento na noite anterior.

As duas alegaram que havia uma cláusula no contrato do programa onde eles seriam obrigados a avisar se algum parente passou mal. A mãe de Deolane estava internada em um hospital e a peoa decidiu pedir para sair do jogo.

Na postagem, Thomaz colocou duas fotos – uma de uma casa pegando fogo enquanto ele aparece tranquilo com um iogurte no copo e outra comemorando com champanhe. Primeiro, o ator desejou um “Ótimo domingo a todos”. Nos stories, ele ainda comentou: “Eu postei a foto. Eu estou desse jeito… tomando meu Danone, enquanto o circo pega fogo”.

Em seguida, Thomaz questionou: “Meu deus… o que tá acontecendo nessa Fazenda?”. Os internautas também não deixaram de comentar. “A família da senhora [Deolane] está com medo de perder para Babi”, comentou uma seguidora. Mas, o ex-Carrossel também foi criticado. “Os derrotados que saíram rejeitados pelo povo brasileiro da Fazenda. Comemoram a saída de Deolane. Ignorando o estado de saúde da sua mãe.”, escreveu uma usuária.

Antes de sair de “A Fazenda14”, Thomaz Costa fez um longo desabafo diante dos colegas de confinamento e detonou Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin. Ele classificou a peoa como uma das piores pessoas que já cruzaram o seu caminho. “Eu não achei que ela era… Acho que ela é uma das piores pessoas que eu já conheci na minha vida”, declarou o ex-Carrossel enquanto conversava com o ator Iran Malfitano e com a atriz Bárbara Borges.