‘Tem fã que pede para beijar na boca’, diz Ana Hikari sobre Carnaval

Atriz afirma estar empolgada para curtir os blocos de rua no Rio e em São Paulo

MÔNICA BERGAMO

A atriz Ana Hikari afirma estar muito empolgada para o Carnaval, especialmente os blocos de rua. “Sou a pessoa mais carnavalesca que tem. Vou para tudo quanto é canto”, diz ela, que vai se dividir entre São Paulo e Rio de Janeiro nos dias de folia.

Depois de dois anos de restrições por causa da pandemia, Ana destaca que será o momento de abraçar “todo mundo sem medo”. “Eu estou maluca para estar lá, com os meus amigos, rebolando até o chão, no asfalto. Esse é o meu mood [humor].”

O figurino ainda não está definido, conta a atriz, mas há uma certeza: “Seminua na rua [risos]. Essa é a minha fantasia. Com o quê, eu ainda não sei, vou com o que tiver e com muito glitter”, diverte-se.

Questionada se é abordada por fãs quando está pulando no bloco, Ana Hikari diz que sim. “E o pior é quando a gente está beijando na boca”, afirma, rindo. “Aí a gente fala ‘oi’, tira foto e segue a vida. Mas acontece, é vida real.”

A atriz revela também que há os admiradores que querem um pouco mais. “Tem fã que ainda pede para beijar na boca”, diz. Ana conta que dá um jeitinho para sair da situação. “Poso para foto e falo: ‘Ai, meus amigos estão indo ali’.”

A atriz conversou com a coluna no lançamento da segunda temporada da série “As Five”, do Globoplay, nesta semana, em São Paulo. Na trama, ela interpreta Tina, uma das cinco protagonistas.

A produção, que acaba de estrear na plataforma de streaming, foi gravada em um estúdio em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, e em pontos da capital paulista, como a Liberdade, bairro conhecido por ser o reduto da cultura japonesa.

“Durante as filmagens na Liberdade, muita gente se identificava e vinha falar comigo: ‘Nossa, sua personagem foi muito importante para mim, me fez entender as minhas questões sobre ser brasileira de origem asiática no Brasil”, relata ela, que tem ascendência japonesa.