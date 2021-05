Tati Minerato é apresentada como nova rainha de bateria da Porto da Pedra

A campeã do Power Couple Brasil 3, Tati Minerato é a nova rainha de bateria da Unidos do Porto da Pedra.

A beldade, no entanto, já faz parte do carnaval há um bom tempo, em 2008 estreou a frente da bateria Ritimão, da escola de samba Gaviões da fiel, e em 2019, fez sua primeira participação no carnaval carioca, como musa da Vila Isabel.

“Na minha família o Carnaval é paixão antiga. Levada pela minha mãe que desfilava no carnaval antes de eu nascer, eu pisei a primeira vez em uma quadra ainda criança, desfilei não ala das crianças, na ala de passistas e em 2008 fui coroada Rainha da Bateria, fiquei no posto 10 anos. Em 2019 desfilei como uma das Musas da Vila Isabel e 2020 voltei a desfilar em SP, como Musa da escola Aguia de Ouro atual campeã do grupo especial de SP.”, contou Tati.

Tati revelou que mesmo de longe, já sentia uma grande admiração pela agremiação gonçalense e por seu simbolo maior, o tigre.

Tati Minerato. Foto: Daniel Pinheiro / AgNews

“Estou muito feliz de agora fazer parte da família Tigre. É uma honra representar o pavilhão e a bateria Ritmo Feroz, do Mestre Pablo. Podem esperar uma Rainha dedicada e comprometida em representar a altura a comunidade da Porto da Pedra.”, revelou.

No próximo carnaval, o tigre de São Gonçalo levará para a Marquês de Sapucaí o enredo “O caçador que traz alegrias”, que está sendo desenvolvido pela carnavalesca Annik Salmon.