Tatá Werneck se recupera da Covid-19, tem alta do hospital e vai para a casa

Atriz e humorista estava internada no Rio de Janeiro para não contaminar os familares; cenas de ‘Terra e Paixão’ foram alteradas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Tatá Werneck se recuperou da Covid-19 e deixou o hospital, onde estava internada desde a terça-feira (29). Com ansiedade, ela havia se decidido se isolar num leito hospital para não contaminar os familiares.

Numa postagem nas redes sociais, a atriz e humorista, no ar na novela “Terra e Paixão”, interpretando a personagem Anely, agradeceu o apoio dos fãs e disse ter voltado para casa.

“Galera, obrigada pelas mensagens de carinho! Tô negativa já. Em casa e feliz! Obrigada”, ela escreveu no X, ex-Twitter.

Tatá estava num quarto da Clínica São Vicente, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. No domingo anterior à internação, a artista havia dado uma grande festa em sua casa para comemorar o seu aniversário de 40 anos. Seu afastamento provocou algumas alterações no cronograma de gravações de “Terra e Paixão”.

Afinal, o ator Jonathan Azevedo, que interpreta o papel de Odilon, também tinha sido infectado com a Covid-19.