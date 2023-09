Assessoria de Lexa confirma que o casal tentou reerguer o casamento diversas vezes

Os dois envolvidos no relacionamento fizeram postos no Instagram comunicando o término do casamento, deixando os fãs de boca aberta

Ontem (21) meu café com minhas amigas deu o que falar, afinal, Lexa e Guimê terminaram o casamento de longa data após trancos e barrancos. Os dois fizeram um post em suas redes sociais comentando o assunto com seus fãs e a assessoria da cantora não deixou de dizer que os dois tentaram diversas vezes reerguer o casamento. “Em nome da assessoria de imprensa da artista Lexa, gostaríamos de informar que, após diversas tentativas, a cantora e o Mc Guimê decidiram seguir caminhos diferentes e anunciam o fim de seu casamento. Neste momento delicado, pedimos calma e respeito, entendendo que a Lexa prefere não se pronunciar por hora. Agradeço antecipadamente pela compreensão e respeito à privacidade da cantora Lexa”, diz a nota. A primeira separação do casal aconteceu em 2022 após o episódio polêmico que gerou a expulsão de Guimê do BBB.