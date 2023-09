Boletim médico de Kayky Brito informa que o ator já consegue se comunicar com a família

O boletim do Hospital Copa D’Or informou que o ator recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

O final de semana vai começar de forma maravilhosa com a notícia de que Kayky Brito recebeu alta da UTI. De acordo com o boletim do Hospital Copa D’Or, o ator já está conversando com os familiares e está cooperando para a reabilitação ortopédica.

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito recebeu alta da unidade de terapia intensiva. Ele está consciente, conversando com os familiares e cooperando no processo de reabilitação ortopédica”, dizia o texto.

Vale ressaltar que ele foi atropelado no dia 02 de setembro na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.