Silvero Pereira brinca sobre possibilidade de participar do BBB 23

Ator da novela ‘Pantanal’ já definiu emoji para torcida e nome dos fãs

O ator Silvero Pereira, 40, brincou sobre a possibilidade de fazer parte da 23ª edição do Big Brother Brasil (Globo) em suas redes sociais. Em uma publicação, ele já até designou o nome de sua torcida e qual emoji usaria, caso fizesse parte do grupo camarote da próxima temporada do reality.

“É isso, gente! Vazou!”, escreveu ele na legenda de uma montagem com uma foto sua e com o logo do programa comandado por Tadeu Schmidt. Em seguida, ele disse que sua torcida se chamaria “Silverketes” e seu emoji seria o de uma cabra.

Nos comentários da publicação, fãs e internautas brincaram com o artista. “Ai meu Deus! Vai arrasar”, escreveu Juliana Paes. “Vou Torcer”, completou o ator Marcelo Medici. “Seria meu sonho”, escreveu a apresentadora e ex-BBB Vivian Amorim.

Em meados de setembro, a Globo confirmou que o campeão do BBB 23 poderá ganhar um prêmio maior que seus antecessores.

Segundo a emissora, os participantes do reality show verão o prêmio mudar ao longo da temporada, o que abrirá a possibilidade de garantir uma quantia maior de dinheiro.

Além disso, assim como vem ocorrendo desde 2020, os participantes serão divididos em Camarote (grupo formado por famosos que são convidados) e Pipoca (com anônimos que se inscreveram e passaram por seleção. O programa tem previsão de estrear no dia 16 de janeiro e deve ter duração de 100 dias.