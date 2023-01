Seu Jorge consegue registrar filho com nome de Samba

Na tarde da última segunda-feira (23), o cantor foi ao 28° Cartório do Jardim Paulista, em São Paulo, registrar o filho recém-nascido

São Paulo – SP

Após ter o registro do nome do filho recusado, enfim o cantor Seu Jorge conseguiu nomear o garoto de Samba. Isso porque a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen/SP) resolveu aceitar o nome escolhido. A informação também foi confirmada pela assessoria do músico.

“Diante das razões apresentadas, que envolvem a preservação de vínculos africanos e de restauração cultural com suas origens, assim como o estudo de caso que mostrou a existência deste nome em outros países, formei meu convencimento pelo registro do nome escolhido, que foi lavrado no dia de hoje”, explicou a registradora Kátia Possar em nota.

ENTENDA O CASO

Na tarde da última segunda-feira (23), o cantor foi ao 28° Cartório do Jardim Paulista, em São Paulo, registrar o filho recém-nascido. O nome definido pelos pais era Samba, mas foi considerado inusitado demais, e seu uso não foi autorizado.

O bebê é fruto do casamento do ator e cantor com a massoterapeuta Karina Barbieri, que é sua terceira mulher. O casal anunciou a gravidez em agosto do ano passado -Seu Jorge já é pai de três meninas: Flor de Maria, 20, Maria Aimée, 19, e Luz Bella, 16.

Após ter o pedido recusado, o cantor acionou os advogados a fim de tentar resolver a situação. A assessoria reportou que a família decidiu não se pronunciar sobre o assunto.