Scarlett Johansson justifica sua ausência nas redes sociais

Segundo atriz, comparações com a vida de pessoas alearóias a fizeram se sentir mal

São Paulo – SP

A atriz Scarlett Johansson justificou o por que de seguir ausente das redes sociais. Em entrevista ao podcast The Skinny Confidential Him & Her, a protagonista de “Viúva Negra” disse que não consegue lidar com a ansiedade de ser comparada o tempo todo com outras pessoas.



“Sinceramente, sou uma pessoa muito frágil para ter redes sociais”, começou ela. “Meu ego é muito frágil. Não consigo lidar com isso. Meu cérebro é muito frágil, sou como uma flor delicada. Tenho ansiedade suficiente.”



Na conversa, Scarlett admitiu que tentou ingressar no Instagram “uma vez por três dias”, mas o excluiu após ter ficado presa por 20 minutos vendo uma pessoa só. “Quando comecei a perceber que passei 20 minutos olhando a página do Instagram de alguém que trabalhava para um amigo meu – agora sei que ele tem um pit bull, duas filhas e mora em Burbank. Pensei: ‘Acabei de desperdiçar 17 minutos de tempo'”, recorda.



Segundo ela, essas comparações a fizeram se sentir mal, “como se estivesse perdendo a vida dessa pessoa aleatória”. Apesar disso, a atriz já foi vista no Tiktok, divulgando sua marca de cuidados com a pele, The Outset.



“O TikTok é definitivamente divertido. Toda vez que o vejo em nosso escritório, fico como uma criança de três anos com o telefone da mãe, totalmente dentro nele. Assim, vi que não posso tê-lo”, brincou.