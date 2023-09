Sandy reage ao desabafo Bruna Guerin, apontada como responsável por seu divórcio com Lucas Lima

Nesta quarta-feira (27), Bruna se manifestiu no seu perfil no Instagram sobre o assunto e fez um desabafo

Sandy reagiu ao desabafo da atriz Bruna Guerin, que sofreu ataque em suas redes sociais após especulações sobre ela ter siro pivô da separação da cantora com Lucas Lima

Internautas acusaram Bruna por ser responsável pelo término do casal, que estava junto há 15 anos.



Nesta quarta-feira (27), Bruna se manifestiu no seu perfil no Instagram sobre o assunto e fez um desabafo. No dia anterior, a atriz até desativou os comentários em suas publicações na rede social.



“São 20 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido”, começou



“Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com meu amigo de trabalho. Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda minha solidariedade e respeito a Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando”, finalizou Bruna.



Sandy se manifestou deixando seu carinho para a atriz, deixando um emoji de coração. Lucas Lima também comentou com um coração a postagem de Bruna.