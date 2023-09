Após ser apontada como pivô do término entre Sandy e Lucas Lima, Bruna Guerin se pronuncia sobre polêmica com seu nome

A atriz afirma com todas as letras que não foi pivô da separação de ninguém e garante que os ataques tão te afetando muito.

Minha gente, na manhã desta quarta-feira (27), contei para vocês que a atriz Bruna Guerin estava sendo apontada por algumas pessoas como o pivô da separação do casal Sandy e Lucas Lima, porém, com toda a repercussão que isso teve, a atriz, através do seu instagram publicou um pronunciamento sobre o assunto.

“São 2 anos de uma carreira que tenho construído com tanto esforço e nunca havia sofrido uma onda de ódio tão grande causada por boatos mentirosos que a imprensa irresponsável tem reproduzido”, iniciou Guerin, que afirmou: “Não sou pivô de separação e nunca tive nenhum envolvimento com o meu amigo de trabalho”.

Continuando, ela afirma que é crueldade o que estão fazendo com ela e deseja toda a sua solidariedade e respeito para os ex-casal, que há poucos dias anunciaram o divórcio.

“Especular, acusar e me atacar com mensagens de ódio e mentiras descabidas é cruel e está me afetando demais. Toda a minha solidariedade e respeito à Sandy e ao Lucas nesse momento que estão passando”, finalizou a atriz.