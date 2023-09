Terra e Paixão: Caio se une a Aline para se vingar dos La Selva

O agrônomo ficará enfurecido após a namorada romper com ele por culpa dos negócios sujos de sua família.

Minha gente não é de hoje que a relação entre o Caio e a sua família anda estremecida, porém, desta vez a relação entre eles ficará bem complicada. Após Irene organizar um golpe contra Aline, o agrônomo ficará revoltado, e jurará vingança contra a própria família.

Tudo começará quando a mocinha da trama receber uma notificação judicial dando apenas 15 dias para que ela deixe as suas terras. Simultaneamente, Irene estará dando um jantar em comemoração ao seu casamento com Antônio e dará ao fazendeiro um envelope, com as escrituras das terras que ele tanto almeja.

No instante em que a dondoca entregar o envelope, Aline invadirá a casa do ricaço para jurar vingança. Em decorrência disso, pouco depois, a produtora rural irá terminar com Caio para ficar de uma vez por todas longe dos La Selva.

Revoltado, o agrônomo irá romper os seus laços com o pai, em meio aos berros, afirmando que assim como ele está fazendo com a sua mesa naquele momento, jogando tudo no chão e destruindo, ele fará o mesmo com o império do fazendeiro.