Sabrina Sato compartilha registros de viagem para a Bahamas

A apresentadora viajou até à Ilha Exuma ao lado do marido, Duda Nagle, e a filha, Zoe; Nas redes, ela publicou algumas fotos

Sabrina Sato, de 41 anos, compartilhou com os seus seguidores alguns registros das suas férias em família para as Bahamas. A apresentadora viajou até à Ilha Exuma com o marido, Duda Nagle, e a filha, Zoe, de 3 anos de idade.

“Já estou com saudade”, declarou ela na legenda das fotos postadas em suas redes sociais neste último domingo (31).

Sabrina já retornou ao Brasil. Quando estava no passeio, ela fez vários conteúdos relatando o momento de lazer. “A Zoe tem problema com a lancha, porque é muito rápida”, explicou Sabrina. “Vai ser maravilhoso”, disse em seguida. A família pegou um pequeno avião para chegar até o local.

“Estou em choque com essa água, é impressionante”, elogiou ela. Na ilha, Sabrina filmou os porcos que ficam na praia. “Enorme! Eu achava que era porquinho!”, disse a apresentadora surpresa.